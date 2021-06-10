Еще один шаг к возрождению Металлиста: Терехов объявил о передаче Харькову стадиона и академии

Депутаты Харьковского областного совета передали в собственность города стадион Металлист и всю его инфраструктуру — академию и тренировочную базу.

Таким образом, Харьков возвращается на футбольную карту Украины и Европы, написал в Facebook исполняющий обязанности мэра города Игорь Терехов.

— За многие годы блуждания из рук в руки все это обветшало. Дальнейшее промедление могло буквально добить клубную инфраструктуру и лишить Харьков надежды на сертификацию для международных матчей и еврокубков, — отметил руководитель города.

Терехов говорит, что искренне признателен депутатам облсовета за мудрое и хозяйственное решение.

По его словам, благодаря решению облсовета Харьков получил футбольную академию мирового уровня.

— Харьков станет родиной и колыбелью нового поколения собственных звезд футбола. В моем футбольном детстве я мог бы только мечтать о таких базе и школе. А нынешнему поколению мальчишек Харьков подарит эти безграничные возможности — приходите и занимайтесь! Идите к своей мечте! — сказал Терехов.

Он отметил, что стадион является культурно-спортивной платформой для проведения социально значимых мероприятий любого масштаба.

— Конечно, впереди у нас много работы. Но благодарной работы, результатом которой станут новые победы и триумфы ФК Металлист, — заявил Терехов.

Терехов добавляет, что они вместе с Александром Ярославским надеются на поддержку и помощь харьковчан в возрождении футбольной легенды.

В Харькове начинают выпуск собственных трамваев

Городские власти Харькова в сотрудничестве с бизнесом начинают масштабное обновление транспортного парка. В городе будут выпускать собственные трамваи, заявил и.о. мэра Игорь Терехов на инвестиционном форуме UkraineInvest Talks: Dnipro.

Первый трамвайный вагон в рамках проекта Харьковский трамвай представят уже в сентябре, добавил он. Цель проекта — полностью заменить трамвайный парк города.