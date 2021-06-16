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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Кабмін схвалив концепцію президентського університету: яким буде навчання у ВНЗ

студенти університет

Кабінет міністрів схвалив концепцію проекту Президентський університет, який повинен поєднати високоякісну освіту, сучасні дослідження та інноваційну діяльність.

До викладання в університеті планують залучити найкращих викладачів та експертів, а в освітньому процесі застосовувати найсучасніші методики навчання за принципом 30% теорії та 70% практики.

У навчальному закладі займатимуться підготовкою фахівців і проводитимуть дослідження за такими напрямами:

  • інформаційні технології, кібербезпека та штучний інтелект;
  • нанотехнології;
  • аерокосмічні технології;
  • енергетичні технології;
  • біотехнології та науки про здоров’я;
  • глобалізація та міжнародні комунікації.

Очікується, що президентський університет дасть можливість забезпечити бізнес, наукові установи та державні органи молодими фахівцями найвищого рівня і запобігатиме відтоку перспективних українців за кордон.

Нещодавно міністр освіти і науки Сергій Шкарлет також розповів, як відбиратимуть студентів для президентського університету. За його словами, перший етап відбору відбуватиметься за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

За результатами тестування оберуть 1-2 тис. вступників. А після цього на них чекатимуть інші етапи відбору, після яких залишаться тільки 20 людей.

Джерело: Міносвіти

Фото: Depositphotos

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