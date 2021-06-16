Николай Кулеба уволен с должности уполномоченного президента Украины по правам ребенка. 15 июня Владимир Зеленский подписал соответствующий указ №242/2021.

Кулеба был детским омбудсменом с 1 июля 2019 года.

Он также был омбудсменом при Петре Порошенко и уволен за день до инаугурации Зеленского, который переназначил его на эту должность.

В соцсети Кулеба написал, что оставляет только должность, то есть и в дальнейшем будет работать в сфере защиты детей.

В Офисе президента объявили о трансформации института уполномоченных — вместо них теперь будут советники-уполномоченные.

Направление государственной работы по правам детей теперь распространяется на сферу детской реабилитации. Поэтому соответствующие обязанности будет исполнять советник — уполномоченный президента по правам ребенка и детской реабилитации.

Новую должность займет Дарья Герасимчук — исполнительный директор общественной организации Відчуй.

Фото: Микола Кулеба