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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Кулеба уволен с должности детского омбудсмена — указ

Зеленський Кулеба

Николай Кулеба уволен с должности уполномоченного президента Украины по правам ребенка. 15 июня Владимир Зеленский подписал соответствующий указ №242/2021.

Кулеба был детским омбудсменом с 1 июля 2019 года.

Он также был омбудсменом при Петре Порошенко и уволен за день до инаугурации Зеленского, который переназначил его на эту должность.

В соцсети Кулеба написал, что оставляет только должность, то есть и в дальнейшем будет работать в сфере защиты детей.

В Офисе президента объявили о трансформации института уполномоченных — вместо них теперь будут советники-уполномоченные.

Направление государственной работы по правам детей теперь распространяется на сферу детской реабилитации. Поэтому соответствующие обязанности будет исполнять советник — уполномоченный президента по правам ребенка и детской реабилитации.

Новую должность займет Дарья Герасимчук — исполнительный директор общественной организации Відчуй.

Фото: Микола Кулеба

Источник: Офис президента

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