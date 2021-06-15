В Офисе президента уполномоченных заменили на советников: кто занял должности

Вместо обычных уполномоченных теперь будут работать советники-уполномоченные президента Украины. В частности, в Офисе главы государства направление государственной работы по правам людей с инвалидностью решили существенно расширить.
В нем будет работать новый советник — уполномоченный президента Украины по вопросам безбарьерности. На должность указом Владимира Зеленского назначена Татьяна Ломакина — глава общественной организации Безбарьерность.
Согласно нововведениям, направление государственной работы по правам детей теперь распространяется на сферу детской реабилитации. Поэтому соответствующие обязанности будет исполнять советник — уполномоченный президента по правам ребенка и детской реабилитации.
Новую должность займет Дарья Герасимчук — исполнительная директор общественной организации Відчуй.
Направление уполномоченного президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий остается за Вадимом Свириденко.
А вот должность уполномоченного по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины решили заменить. Теперь вместо нее будет работать советник — уполномоченный по вопросам Фонда президента Украины по поддержке образования, науки и спорта, которым стала Ольга Будник.
Новые назначения в Минздраве
На днях Кабинет министров назначил нового санитарного врача Украины. Должность занял заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.
Он исполнял обязанности гендиректора Центра общественного здоровья, а затем стал заместителем нового главы ЦОС.