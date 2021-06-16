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Валентина Летяк |

Кулебу звільнено з посади дитячого омбудсмена – указ

Зеленський Кулеба

Миколу Кулебу звільнено з посади уповноваженого президента України з прав дитини. 15 червня Володимир Зеленський підписав відповідний указ №242/2021.

Кулеба був дитячим омбудсменом з 1 липня 2019 року.

Він також був омбудсменом при Петру Порошенку і звільнений за день до інавгурації Зеленського, який перепризначив його на цю посаду.

У соцмережі Кулеба написав, що залишає лише посаду, тобто і надалі працюватиме у сфері захисту дітей.

В Офісі президента оголосили про трансформацію інституту уповноважених – замість них тепер будуть радники-уповноважені.

Напрям державної роботи щодо прав дітей тепер поширюється на сферу дитячої реабілітації. Тому відповідні обов’язки виконуватиме радник – уповноважений президента з прав дитини та дитячої реабілітації.

Новостворену посаду обійме Дар’я Герасимчук – виконавчий директор громадської організації Відчуй.

Фото: Микола Кулеба

Джерело: Офіс президента

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