16 июня на обновленном сайте МВД заработает интерактивная карта помощи для людей, пострадавших от домашнего насилия.

Карта будет содержать всю необходимую информацию о службах, которые будут полезными человеку, который попал в такую ситуацию.

Там будут данные о подразделениях Национальной полиции, медицинских учреждениях, службах бесплатной правовой помощи, бюро судебно-медицинской экспертизы и тому подобное.

Информацию будут постоянно наполнять и обновлять.

– Человек, который будет пользоваться этим сервисом, сможет проложить оптимальный и удобный маршрут к тем службам помощи, которые ему будут нужны, выяснить график работы, контактные телефоны необходимого учреждения помощи, – объясняет заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко.

Кроме карты в разделе, посвященном теме домашнего насилия, будет информация о том, что такое насилие, каких видов и форм он бывает, куда можно обратиться, как должна действовать полиция в случае домашнего насилия, а также свежие новости по этой теме.

– Наша цель – сделать домашнее насилие видимым. Мы стремимся, чтобы ни один обидчик не смог избежать наказания и создать действенные механизмы, чтобы пострадавший от домашнего насилия смог без боязни сообщать об этих случаях, – отмечает заместитель министра внутренних дел.

В ближайшее время в министерстве создадут отдельное приложение, которое поможет безопасно и быстро вызвать полицию.

Чат-бот Дій проти насилля, который в настоящее время доступен в Telegram и Viber, появится в других мессенджерах. Кроме того, там будет функция вызова полиции с помощью текстовых сообщений, поскольку человек, который стал жертвой домашнего насилия, не всегда может позвонить в полицию.

Также полиция введет электронные средства мониторинга за обидчиками, которые совершили домашнее насилие и которым запрещено приближаться к пострадавшему человеку.

Насилие над детьми в Одессе

В мае в Одессе спасатели вызволили из дома девочек двух и шести лет и годовалого мальчика, которых родители заперли в доме на длительное время и ушли.

Соседи вызвали работников ГСЧС, когда старшая девочка начала кричать и просить о помощи.

Все трое детей были истощены и имели признаки насилия на теле. У шестилетней девочки были гематомы, крупные синяки, царапины и следы от ожогов. У годовалого мальчика – синяки и раны от памперса.

Больше информации о насилии над детьми в Одессе читайте в материале Фактов ICTV.