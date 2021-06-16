16 червня на оновленому сайті МВС запрацює інтерактивна мапа допомоги для осіб, які постраждали від домашнього насильства.

Мапа міститиме всю необхідну інформацію про служби, які будуть корисними людині, яка опинилася в такій ситуації.

Там будуть дані про підрозділи Національної поліції, медичні установи, служби безоплатної правової допомоги, бюро судово-медичної експертизи тощо.

Інформацію постійно наповнюватимуть та оновлюватимуть.

– Людина, яка послуговуватиметься цим сервісом, зможе прокласти оптимальний та зручний маршрут до тих служб допомоги, які їй будуть потрібні, з’ясувати графік роботи, контактні телефони необхідного закладу допомоги, – пояснює заступник міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко.

Окрім мапи в розділі, присвяченому темі домашнього насильства, буде інформація про те, що таке насильство, яких видів та форм воно буває, куди можна звернутися, як має діяти поліція у випадку домашнього насильства, а також свіжі новини з цієї теми.

– Наша мета – зробити домашнє насильство видимим. Ми прагнемо, щоб жоден кривдник не зміг уникнути покарання та створити дієві механізми, щоб постраждалі від домашнього насильства, змогли без остраху повідомляти про ці випадки, – зазначає заступник міністра внутрішніх справ.

Найближчим часом у міністерстві створять окремий додаток, який допоможе безпечно й швидко викликати поліцію.

Чат-бот Дій проти насильства, який наразі доступний у Telegram та Viber, з’явиться в інших месенджерах. Крім того, там буде функція виклику поліції за допомогою текстових повідомлень, оскільки людина, яка стала жертвою домашнього насилля, не завжди може зателефонувати до поліції.

Також поліція запровадить електронні засоби моніторингу за кривдниками, які вчинили домашнє насильство та яким заборонено наближатися до постраждалої людини.

Насилля над дітьми в Одесі

У травні в Одесі рятувальники визволили з будинку дівчаток двох і шести років та однорічного хлопчика, яких батьки зачинили в хаті на тривалий час і пішли.

Сусіди викликали працівників ДСНС, коли старша дівчинка почала кричати й просити про допомогу.

Усі троє дітей були виснажені та мали ознаки насилля на тілі. У шестирічної дівчинки були гематоми, великі синці, подряпини та сліди від опіків. В однорічного хлопчика – синці й рани від памперса.

Більше інформації про насилля над дітьми в Одесі читайте в матеріалі Фактів ICTV.