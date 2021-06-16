Кабинет министров на заседании утвердил план мероприятий по подготовке и празднованию 25-й годовщины Конституции Украины 28 июня.

Среди прочего, они предусматривают возложение цветов к памятнику автору первой Конституции Украины гетману Пилипу Орлику и другим выдающимся деятелям украинского государства.

Также после согласования с Нацбанком планируют изготовить и ввести в обращение памятную монету по случаю 25-й годовщины Конституции Украины.

В то же время Верховной Раде предлагают провести с участием членов Кабинета министров, представителей Национальной академии наук и институтов гражданского общества торжественное заседание в День Конституции Украины 28 июня.

Кроме того, Кабмин поручил местным органам властям разработать планы мероприятий празднования в регионах. Но при планировании мероприятий на День Конституции Украины 2021 должна быть учтена эпидемическая ситуация с коронавируса.

День Конституции Украины с 28 июня 1996 года является официальным праздником, который отмечают на государственном уровне. Так как в 2021 году праздничная дата выпадает на понедельник, то украинцев ждут дополнительные выходные на День Конституции.