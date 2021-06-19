Многодневный ливень в городе Благовещенское затопил целый микрорайон. Вода здесь неслась, словно горная река.

Плавало все — не только на дороге и огороде, но и во дворах, в сараях и гаражах. Каждый второй дом — залит. Уже прошло несколько дней после дождя, а вода стоит и превратила все вокруг в болото.

Уничтожены овощи, затоплены колодцы и практически отсутствует дорога. Именно с такими последствиями непогоды жителям Благовещенска приходится бороться.

На ближайшее время об автомобилях местные здесь просто забудут, потому что проехать по этой дороге невозможно. Резиновые сапоги здесь стали неотъемлемой атрибутикой гардероба, потому что только так можно преодолеть путь на работу или в магазин расстоянием более чем в три км.

Местных соединяет с цивилизацией единственная дорога, которую местами замулило, а иногда — вообще размыло. Те люди, которые все-таки пытались прорваться через болото машиной — намертво застревают и часами затем извлекают свое авто.

Больше всего местных возмущает то, что от последствий стихии они страдают уже несколько лет. В домах все отсырело, стены покрыла плесень, а фундаменты буквально раскисают и расползаются.

Люди боятся, что дома могут когда-то завалиться прямо им на головы. Жители уже множество раз обивали пороги чиновников — просят какой-то помощи в их проблеме, однако реакции — никакой.

Чиновники объясняют, что за природу они не отвечают, а ливневой канализации или элементарного дренажа на этой улице никогда не было. Коммуникации надо прокладывать с нуля, а на это нужны немалые деньги из бюджета.

Единственные, кого вообще не смущают выходки природы — это дети. Мобильные телефоны и планшеты из их жизни вытеснила новая игрушка — огромные лужи на огороде. Дети устраивают в них грандиозные игры.