Кількаденна злива у місті Благовіщенське затопила цілий мікрорайон. Вода тут неслася, немов гірська річка.

Плавало все – не лише на дорозі та городі, але і на подвір’ях, у сараях та гаражах. Кожна друга хата – залита. Вже минуло декілька днів після дощу, а вода стоїть та перетворила все навколо на болото.

Знищена городина, затоплені криниці та майже відсутня дорога. Саме з такими наслідками негоди доводиться боротися жителям Благовіщенська.

На найближчий час про автомобілі місцеві тут просто забудуть, бо проїхати цією дорогою не можливо. Резинові чоботи тут стали невіддільною атрибутикою гардеробу, бо лише так можна здолати шлях на роботу чи до магазину відстанню у понад три км.

Місцевих з’єднує з цивілізацією єдина дорога, яку місцями замулило, а подекуди – взагалі розмило. Ті люди, які все-таки намагалися прорватися через болото машиною – намертво застрягають та годинами потім витягають своє авто.

Найбільше місцевих обурює те, що від наслідків стихії вони потерпають вже декілька років. У будинках усе відсиріле, стіни вкрила пліснява, а фундаменти буквально розкисають та розлазяться.

Люди бояться, що хати можуть колись завалитися просто їм на голови. Мешканці вже безліч разів оббивали пороги чиновників – просять якоїсь допомоги в їхній проблемі, проте реакції – жодної.

Чиновники пояснюють, що за природу вони не відповідають, а зливової каналізації чи елементарного дренажу на цій вулиці ніколи не було. Комунікації треба прокладати з нуля, а на це потрібні чималі гроші з бюджету.

Єдині, кого взагалі не бентежать витівки природи – це діти. Мобільні телефони та планшети з їхнього життя витіснила нова забавка – величезні калюжі на городі. Малеча влаштовує у них грандіозні ігри.