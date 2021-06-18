Из-за дефицита газа на европейских рынках цены на голубое топливо в пределах тарифа Месячный в Украине продолжат расти.

Такое предположение высказал министр энергетики Герман Галущенко, выступая в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.

— Если в Европе и в дальнейшем будет такой дефицит газа, как сегодня, то месячная цена может быть еще больше. Но это не касается годового тарифа на газ, который будет действовать до 1 мая следующего года, — объяснил он.

Сейчас стоимость газа в пределах тарифа Месячный составляет почти 12 грн за куб. м. Но министр заверил, что годовая фиксированная цена газа, на которую перевели по умолчанию всех потребителей, является выгодной и не превышает 8 грн за куб. м.

Накануне рост цены на газ в Украине прогнозировала советник министра энергетики Елена Зеркаль. По ее словам, это произойдет, если Россия запустит газопровод Северный поток-2 и решит остановить транзит газа в Европу через украинскую газотранспортную систему.

Так, РФ уже сейчас искусственно создает дефицит голубого топлива, не поставляя на европейский рынок его необходимые объемы.