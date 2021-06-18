Через дефіцит газу на європейських ринках ціни на блакитне паливо в межах тарифу Місячний в Україні продовжать зростати.

Таке припущення висловив міністр енергетики Герман Галущенко, виступаючи у Верховній Раді під час години запитань до уряду.

– Якщо в Європі й надалі буде такий дефіцит газу, як сьогодні, то місячна ціна може бути ще більшою. Але це не стосується річного тарифу на газ, який діятиме до 1 травня наступного року, – пояснив він.

Наразі вартість газу в межах тарифу Місячний становить майже 12 грн за куб. м. Але міністр запевнив, що річна фіксована ціна газу, на яку перевели за замовчуванням всіх споживачів, є вигідною і не перевищує 8 грн за куб. м.

Напередодні зростання ціни на газ в Україні прогнозувала радник міністра енергетики Олена Зеркаль. За її словами, це станеться, якщо Росія запустить газопровід Північний потік-2 і вирішить зупинити транзит газу в Європу через українську газотранспортну систему.

Так, РФ вже зараз штучно створює дефіцит блакитного палива, не поставляючи на європейський ринок його необхідні обсяги.