Київська міська державна адміністрація підписала Меморандум про співпрацю з організаціями, які надають послуги прокату електросамокатів у столиці.

Серед них всі сім компаній, у яких наразі можна взяти електросамокат напрокат у Києві. Зокрема це Bolt, Kiwi, Scroll, BikeNow, Zelectra, Jet та Vzhooh.

Згідно з документом, серед головних обмежень – зменшення максимальної швидкості до 20 км/год. Також у зелених, пішохідних та історичних зонах Києва максимальна швидкість має сягати не більше 14 км/год.

Крім того, запроваджують зони, де заборонено залишати самокати. Серед них історичний центр, зони біля дипломатичних установ, деяких будівель державних і правоохоронних органів, а також суб’єкти з діяльності у галузі нацбезпеки та оборони.

Також планують заборонити пересування самокатів у спеціальних зонах. На під’їзді до них електросамокат автоматично вимикатиметься. Серед них Пейзажна алея, пішохідна частина вулиці Сагайдачного, деякі зони біля установ органів держвлади, релігійні будівлі та кладовища.

Водночас організації, які надають послуги прокату електросамокатів, впорядкують точки ранкового старту. Це означає, що вранці на певних паркомісцях перебуватимуть самокати – лише з них електротранспорт має стартувати.

Крім того, один з важливих пунктів документа – зобов’язання організацій страхувати кожного користувача на випадок травм під час використання транспортом. Поліс має покривати витрати на медичну допомогу, лікування та шкоду, завдану майну третім осіб (із покриттям від 100 тис. грн).

Щоб ідентифікувати такі випадки, на кожний самокат з обох сторін нанесуть номер, який складатиметься з літери та трьох цифр. Зазначається, що документ діятиме до того часу, поки Верховна Рада не ухвалить закон щодо використання електротранспорту.