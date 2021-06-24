Міністерство освіти та науки України роз’яснило, який прохідний бал мають набрати абітурієнти 2021, щоб успішно вступити до університету.

У МОН пояснили, що вступники мають отримати щонайменше 125 балів. Крім того, у 2021 році на низку спеціальностей встановили додаткові мінімальні прохідні бали.

Зокрема для вступу на здобуття бакалавра на спеціальності 08 Право, 28 Публічне управління та адміністрування, 29 Міжнародні відносини слід набрати щонайменше 140 балів.

Для вступників на ступінь магістра на спеціальність 226 Фармація, промислова фармація найменший конкурсний бал – 130.

Також є обмеження щодо мінімальної оцінки з другого та третього предметів ЗНО – щонайменше 150 балів для абітурієнтів, які вступають на спеціальності 221 Стоматологія, 222 Медицина та 228 Педіатрія. Проте у 2021 році це не стосується абітурієнтів з конкурсним балом у понад 175.

У МОН нагадали, що приймання документів для абітурієнтів, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів, закінчується 16 липня. Вступна кампанія за результатами ЗНО, іспитів та творчих конкурсів завершується 23 липня.