ВНО по математике не сдали почти треть абитуриентов: какие результаты тестирования

В Украине в 2021 году внешнее независимое оценивание по английскому языку сдали 89,3% абитуриентов, по математике — 68,9% и физике — 91,7%.

Такие результаты обнародовал УЦОКО после второго заседания экспертной комиссии, которая определила минимальные баллы для шести предметов тестирования.

В частности, 17 июня определили пороговые баллы для тестов по английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам, а также математике и физике.

Члены комиссии приняли решение установить минимальные баллы по иностранным языкам, соответствующие 18 баллам, по математике — 10 и по физике — 12.

Таким образом, пороговый балл не преодолели:

10,68% абитуриентов по английскому языку;

15,79% — по испанскому;

11,49% — по немецкому;

8,94% — по французскому.

Также по математике порог сдал/не сдал не преодолели 31,11% абитуриентов, по физике — 8,33%.

18 июня на электронных страницах участников ВНО будут размещены результаты тестов по иностранным языкам и физике по шкале 100-200 баллов, а 19 июня — по математике.

Накануне в УЦОКО сообщали, что пороговый балл по химии не прошли 10,8% человек.

Всего на нынешние ВНО было зарегистрировано 389 710 участников.

Установление порога сдал/не сдал по украинскому языку и литературе, истории Украины и биологии состоится 24 июня.

15 июня состоялось ВНО по географии, для участия в котором зарегистрировались более 175 тыс. выпускников. Это был последний предмет основной сессии ВНО 2021.

Результаты тестирования по географии будут размещены в е-кабинетах участников до 30 июня.