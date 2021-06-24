В международный аэропорт Борисполь вскоре после взлета вернулся самолет SkyUp, который осуществлял пассажирский рейс PQ421 сообщением Киев-Батуми.

Авиакомпания перевозчик сообщила, что пассажиров рейса отправят другим самолетом в ближайшее время.

Вернуться в аэропорт самолету пришлось из-за внештатной ситуации на борту.

Рейс вылетел из Борисполя в 11.41 и развернулся в районе города Кагарлык, расположенного в Киевской области.

Сначала самолет сделал несколько кругов в воздухе и развернулся на Борисполь.

В SkyUp отметили, что посадка состоялась в 12.30 в обычном режиме, все пассажиры рейса находятся в безопасности.

— Мы понимаем, что эта ситуация создала неудобства для наших пассажиров. Сейчас они обеспечены питанием и напитками, — ответили в пресс-службе авиакомпании.

Причины посадки рейса Киев-Батуми выясняют технические специалисты.