У міжнародний аеропорт Бориспіль незабаром після злету повернувся літак SkyUp, який здійснював пасажирський рейс PQ421 сполученням Київ-Батумі.

Авіакомпанія перевізник повідомила, що пасажирів рейсу відправлять іншим літаком у найближчій час.

Повернутись до аеропорту літаку довелось через позаштатну ситуацію на борту.

Рейс вилетів з Борисполя об 11.41 і розвернувся в районі міста Кагарлик, що розташоване у Київській області.

Спочатку літак зробив кілька кіл у повітрі і розвернувся на Бориспіль.

У SkyUp зазначили, що посадка відбулась о 12.30 в звичайному режимі, усі пасажири рейсу перебувають у безпеці.

– Ми розуміємо, що ця ситуація створила незручності для наших пасажирів. Зараз вони забезпечені харчуванням і напоями, – відповіли у прес-службі авіакомпанії.

Причини посадки рейсу Київ-Батумі наразі з’ясовують технічні спеціалісти.