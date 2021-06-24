В Киевском метрополитене на станции Академгородок в обычном режиме работает возможность оплаты проезда электронными картами и через мобильные приложения.

В то же время в КГГА призвали пассажиров, у которых сегодня не прошла оплата, заполнить форму для проверки транзакции.

Кроме того, в метрополитене просят предварительно проверить состояние счета, поскольку банки не присылают сообщение после автоматического возврата денег.

Также в пресс-службе Киевского метрополитена извинились за временные неудобства, которые вызвал утренний технический коллапс.

Утром 24 июня во Киевском метрополитене на станции Академгородок не работали электронные карты и другие формы оплаты проезда. По этой причине люди не могли пройти к платформе, поскольку не было возможности оплатить проезд.

Из-за этого работники станции метро закрыли кассы на Академгородке и призвали пассажиров воспользоваться наземным транспортом. Вскоре проблемы с электронной оплатой проезда зафиксировали и на других станциях метро в Киеве.