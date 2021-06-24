У Київському метрополітені на станції Академмістечко наразі у звичайному режимі працює можливість оплати проїзду електронними картками та через мобільні додатки.

Водночас у КМДА закликали пасажирів, у яких сьогодні не пройшла оплата, заповнити форму для перевірки транзакції.

Крім того, у метрополітені просять попередньо перевірити стан рахунку, оскільки банки не надсилають повідомлення після автоматичного повернення грошей.

Також у прес-службі Київського метрополітену перепросили за тимчасові незручності, які спричинив ранковий технічний колапс.

Вранці 24 червня у Київському метрополітені на станції Академмістечко не працювали електронні картки та інші форми оплати проїзду. З цієї причини люди не могли пройти до платформи, оскільки не було можливості оплатити проїзд.

Через це працівники станції метро закрили каси на Академмістечку та закликали пасажирів скористатися наземним транспортом. Згодом проблеми з електронною оплатою проїзду зафіксували й на інших станціях метро у Києві.