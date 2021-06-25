Украину считают независимым государством чуть более 50% граждан — опрос

Украину считают независимым государством 56% граждан. Иного мнения придерживаются 39,5% респондентов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова. Кроме того, 67% украинцев считают, что Украина действительно является суверенным государством, а вот 26% так не думают.

Согласно исследованию, суверенной нашу страну называют большинство жителей всех регионов — от 83% на Западе до 50% — на Востоке. А вот в ее независимости уверены большинство жителей только Западного и Центрального регионов (80% и 58% опрошенных).

В то же время большинство жителей Южного и Восточного регионов (58% и 56% соответственно) ее такой не считают.

Кроме того, по мнению 60% респондентов, Украина является демократическим государством, еще 41% опрошенных считают ее социальной. Реже граждане считают нашу страну правовой — лишь 36% придерживаются такого мнения, а 52% — не согласны с этим утверждением.

Исследование проводила социологическая служба Центра Разумкова 11-16 июня методом интервью лицом к лицу. Было опрошено 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки без учета дизайн-эффекта не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Источник: Центр Разумкова