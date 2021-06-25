Україну вважають незалежною державою трохи більше 50% громадян – опитування

Україну вважають незалежною державою 56% громадян. Іншої думки дотримуються 39,5% респондентів.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова. Крім того, 67% українців вважають, що Україна дійсно є суверенною державою, а от 26% так не думають.

Згідно із дослідженням, суверенною нашу країну називають більшість жителів усіх регіонів — від 83% на Заході до 50% — на Сході. А от у її незалежності впевнені більшість жителів лише Західного та Центрального регіонів (80% і 58% опитаних).

Водночас більшість жителів Південного і Східного регіонів (58% і 56% відповідно) її такою не вважають.

Крім того, на думку 60% респондентів, Україна є демократичною державою, ще 41% опитаних вважають її соціальною. Найрідше громадяни вважають нашу країну правовою – лише 36% дотримуються такої думки, а 52% – не погоджуються із цим твердженням.

Дослідження проводила соціологічна служба Центру Разумкова 11-16 червня методом інтерв’ю обличчям до обличчя. Було опитано 2 018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, окрім Криму та окупованих територій Донецької й Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки без врахування дизайн-ефекту не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Джерело: Центр Разумкова