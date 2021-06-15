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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

80% украинцев уверены, что проиграют судебное дело более богатому человеку — опрос

вирок суду

Менее 11% украинцев считают, что имеют равные шансы в суде, если их оппонент — более богатый и влиятельный человек.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда Демократические инициативы и Центра Разумкова, проведенного с 14 по 19 мая.

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Согласно им, 79% респондентов считают, что проиграли бы дело богачу, еще 9,5% затруднились ответить.

Также 11,2% сказали о том, что в течение года имели ситуации, с которыми они должны были обратиться в суд, но решили этого не делать.

Среди этих людей 42,3% не сделали этого именно из-за отсутствия денег, а 42,7% — потому что не верят в справедливость и законность судов.

Почти 80% украинцев считают, что не смогут победить в суде более богатого человека

Финансовое положение украинцев

По результатам опроса Киевского международного института социологии, более 50% украинцев считают, что в последние годы материальное положение их семей ухудшилось.

Треть опрошенных считает, что с тех пор ничего не изменилось, и лишь менее 20% считают, что стало лучше.

Источник: Фундация DEJURE

Фото: Depositphotos

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