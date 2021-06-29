В Украине 29 июня стартует дополнительная сессия ВНО-2021. Ежегодно ее проводят для поступающих, у которых по уважительным причинам не было возможности принять участие в основной сессии.
В 2021 году дополнительная сессия ВНО начнется тестированием по химии. Она будет проходить с соблюдением всех противоэпидемических правил.
График проведения дополнительной сессии ВНО-2021:
- 29 июня — химия;
- 1 июля — английский язык;
- 2 июля — немецкий язык;
- 5 июля — испанский язык;
- 6 июля — французский язык;
- 7 июля — математика, математика (задания уровня стандарта);
- 8 июля — физика;
- 9 июля — украинский язык, украинский язык и литература;
- 12 июля — история Украины;
- 13 июля — биология;
- 14 июля — география.
На тестирование абитуриенты должны прийти, имея две-три ручки с чернилами черного цвета, бутылочку с питьевой водой без этикетки, маску и антисептик, которые можно положить на стол и при необходимости воспользоваться.
Во время написания ВНО у его участников не может быть каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов.
Результаты дополнительной сессии ВНО-2021 должны объявить до 23 июля.
Между тем в Минобразования уже разъяснили, какой проходной балл должны набрать абитуриенты, чтобы успешно поступить в университет. Но стоит учесть и то, что на ряд специальностей установили дополнительные минимальные проходные баллы.