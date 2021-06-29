В Україні 29 червня стартує додаткова сесія ЗНО-2021. Щороку її проводять для вступників, у яких з поважних причин не було можливості взяти участь в основній сесії.
У 2021 році додаткова сесія ЗНО розпочнеться тестуванням з хімії. Вона проходитиме з дотриманням всіх протиепідемічних правил.
Графік проведення додаткової сесії ЗНО-2021:
- 29 червня – хімія;
- 1 липня – англійська мова;
- 2 липня – німецька мова;
- 5 липня – іспанська мова;
- 6 липня – французька мова;
- 7 липня – математика, математика (завдання рівня стандарту);
- 8 липня – фізика;
- 9 липня – українська мова, українська мова і література;
- 12 липня – історія України;
- 13 липня – біологія;
- 14 липня – географія.
На тестування абітурієнти повинні прийти, маючи дві-три ручки з чорнилом чорного кольору, пляшечку з питною водою без етикетки, маску і антисептик, які можна покласти на стіл і за потреби скористатися.
Під час складання ЗНО у його учасників не може бути будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів.
Результати додаткової сесії ЗНО-2021 мають оголосити до 23 липня.
Тим часом у Міносвіти вже роз’яснили, який прохідний бал повинні набрати абітурієнти, щоб успішно вступити до університету. Але варто врахувати і те, що на низку спеціальностей встановили додаткові мінімальні прохідні бали.