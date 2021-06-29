В Україні 29 червня стартує додаткова сесія ЗНО-2021. Щороку її проводять для вступників, у яких з поважних причин не було можливості взяти участь в основній сесії.

У 2021 році додаткова сесія ЗНО розпочнеться тестуванням з хімії. Вона проходитиме з дотриманням всіх протиепідемічних правил.

Графік проведення додаткової сесії ЗНО-2021:

29 червня – хімія;

1 липня – англійська мова;

2 липня – німецька мова;

5 липня – іспанська мова;

6 липня – французька мова;

7 липня – математика, математика (завдання рівня стандарту);

8 липня – фізика;

9 липня – українська мова, українська мова і література;

12 липня – історія України;

13 липня – біологія;

14 липня – географія.

На тестування абітурієнти повинні прийти, маючи дві-три ручки з чорнилом чорного кольору, пляшечку з питною водою без етикетки, маску і антисептик, які можна покласти на стіл і за потреби скористатися.

Під час складання ЗНО у його учасників не може бути будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів.

Результати додаткової сесії ЗНО-2021 мають оголосити до 23 липня.

Тим часом у Міносвіти вже роз’яснили, який прохідний бал повинні набрати абітурієнти, щоб успішно вступити до університету. Але варто врахувати і те, що на низку спеціальностей встановили додаткові мінімальні прохідні бали.