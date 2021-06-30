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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

В Украине временно отменили штрафы за въезд-выезд из ОРДЛО через РФ

Паспортний контроль

Верховная Рада голосами 292 народных депутатов приняла закон ( №5478), которым предлагается временно отменить штрафы за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее.

Это предусмотрено соответствующими изменениями в некоторые законодательные акты, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни.

То есть к гражданам Украины во время карантина и на время блокировки контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) не будет применяется административная ответственность за въезд/выезд на временно оккупированную территорию через Россию, поскольку из-за действий оккупационных властей украинцы лишены возможности законно выехать из ОРДЛО .

До вступления в силу закона такое нарушение наказывается штрафом от 1,7 тыс. до 5,1 тыс. грн.

Для группы лиц такой штраф составляет от 5,1 тыс. до 8,5 тыс. грн.

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Фото: Depositphotos

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