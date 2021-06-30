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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

В Україні тимчасово скасували штрафи за в’їзд-виїзд з ОРДЛО через РФ

Паспортний контроль

Верховна Рада голосами 292 народних депутатів ухвалила закон (№5478), яким пропонується тимчасово скасувати штрафи за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї.

Це передбачено відповідними змінами в деякі законодавчі акти, спрямовані на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби.

Тобто до громадян України під час карантину та на час блокування контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ) не застосовуватиметься адміністративна відповідальність за в’їзд/виїзд на тимчасово окуповану територію через Росію, оскільки через дії окупаційної влади українці позбавлені можливості законно виїхати з ОРДЛО.

До набуття чинності закону таке порушення карається штрафом від 1,7 тис. до 5,1 тис. грн.

Для групи осіб такий штраф становить від 5,1 тис. до 8,5 тис. грн.

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Фото: Depositphotos

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