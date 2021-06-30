Дополнительное ВНО по английскому: когда состоится тестирование и что брать с собой

В четверг, 1 июля, пройдет дополнительная сессия внешнего независимого оценивания по английскому языку. В нем примут участие те абитуриенты, которые по уважительным причинам не пришли на основную сессию тестирования.

В частности, для участия в дополнительном ВНО по английскому языку зарегистрировалось 1 465 абитуриентов.

С 9.50 до 10.50 будет проходить допуск участников к пункту проведения тестирования.

Для допуска абитуриенты должны иметь:

оригинал сертификата ВНО;

паспорт или другой документ, серию (при наличии) и номер которого указан в Сертификате;

приглашения-пропуск для участия в тестировании. Его участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

Поступающего не допустят до пункта проведения ВНО, если он не предъявит вышеупомянутые документы или если он прибудет после завершения регистрации, то есть после 10.50.

Во время прохождения ВНО абитуриенту категорически запрещено пользоваться таким вещами как, телефоном, учебником, тетрадью и тому подобным.

В то же время поступающие должны взять с собой на тестирование две-три ручки с чернилами черного цвета, бутылочку с обычной водой без этикетки, маску и антисептик.

Дополнительная сессия ВНО-2021 в Украине началась 29 июня. Первое дополнительное тестирование абитуриенты проходили по химии.

ВНО проходит с соблюдением всех противоэпидемических правил.

С подробным графиком проведения дополнительной сессии ВНО-2021 можно ознакомиться на Фактах ICTV.

Источник: УЦОКО

Фото: УЦОКО