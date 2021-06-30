Додаткове ЗНО з англійської: коли відбудеться тестування та що брати з собою

У четвер, 1 липня, пройде додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови. У ньому братимуть участь ті абітурієнти, які з поважних причин не пришли на основну сесію тестування.

Зокрема, для участі в додатковому ЗНО з англійської мови зареєструвалося 1 465 вступників.

Із 9.50 до 10.50 триватиме допуск учасників до пункту проведення тестування.

Для допуску абітурієнти повинні мати:

оригінал Сертифіката ЗНО;

паспорт або інший документ, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті;

запрошення-перепустки для участі у тестуванні. Його учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

Вступника не допустять до пункту проведення ЗНО, якщо він не пред’явить вищезазначені документи або ж прибуде після завершення реєстрації, тобто після 10.50.

Під час проходження ЗНО абітурієнту категорично заборонено користуватися таким речами як, телефоном, підручником, зошитом тощо.

Водночас вступники повинні взяти з собою на тестування дві-три ручки з чорнилом чорного кольору, пляшечку з звичайною водою без етикетки, маску та антисептик.

Додаткова сесія ЗНО-2021 в Україні розпочалася 29 червня. Перше додаткове тестування абітурієнти проходили із хімії.

ЗНО проходить з дотриманням всіх протиепідемічних правил.

Із детальнішим графіком проведення додаткової сесії ЗНО-2021 можете ознайомитись на Фактах ICTV.

Джерело: УЦОЯО

Фото: УЦОЯО