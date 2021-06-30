С 1 июля в Украине увеличится прожиточный минимум, от которого сейчас зависит ряд выплат. Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, вырастут выплаты по безработице, по беременности и родам, одиноким матерям.

С 1 июля прожиточный минимум вырастет на 105 гривен и составит 2 294 грн. Но для разных категорий населения сумма будет неодинаковой.

Так, для детей до 6 лет она составит 2 013 грн, а для детей 6-18 лет — 2 510 грн. Размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц будет на уровне 2 379 грн, а для лиц, утративших трудоспособность — 1 854 грн.

Кроме того, в связи с повышением прожиточного минимума, с 1 июля состоится индексация пенсий для украинцев, которым пенсию назначили в 2018-2020 годах и не пересчитывали в текущем. Они получат доплату в размере 100 грн.