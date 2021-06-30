Із 1 липня в Україні збільшиться прожитковий мінімум, від якого наразі залежить низка виплат. Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, зростуть виплати з безробіття, у зв’язку з вагітністю та пологами, одиноким матерям.

Із 1 липня прожитковий мінімум зросте на 105 гривень і становитиме 2 294 грн. Але для різних категорій населення сума буде неоднаковою.

Так, для дітей віком до 6 років вона становитиме 2 013 грн, а для дітей віком 6-18 років – 2 510 грн. Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб буде на рівні 2 379 грн, а для осіб, які втратили працездатність, – 1 854 грн.

Крім того, у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму, з 1 липня відбудеться індексація пенсій для українців, яким пенсію призначили у 2018-2020 роках і цьогоріч не перераховували. Вони отримають доплату у розмірі 100 грн.