В Украине 1 июля ожидаются грозовые дожди и жара. Температура воздуха прогреется до +32 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Дожди ожидаются по всей стране, за исключением юго-восточных областей и Крыма.

Так, на севере и в центре страны столбики термометров покажут от +27 до +31 тепла днем, а ночью от +16 до +19 градусов.

В западных областях ожидается от +25 до +28 тепла в дневное время, а ночью от +15 до +18 градусов.

На юго-востоке будет теплее, чем в остальных регионах. Днем будет от +28 до +32 градусов, а ночью температура местами опустится до +16 градусов.

В Киеве столбики термометров покажут от +29 до +31 тепла в дневное время, а ночью будет от +18 до +20 градусов.