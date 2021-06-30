В Україні 1 липня очікуються грозові дощі та спека. Температура повітря прогріється до +32 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Дощі очікуються по всій країні, за винятком південно-східних областей і Криму.

Так, на півночі та в центрі країни стовпчики термометрів покажуть від +27 до +31 тепла вдень, а вночі від +16 до +19 градусів.

У західних областях очікується від +25 до +28 тепла в денний час, а вночі від +15 до +18 градусів.

На південному сході буде тепліше, ніж в інших регіонах. Вдень буде від +28 до +32 градусів, а вночі температура місцями опуститися до +16 градусів.

У Києві стовпчики термометрів покажуть від +29 до +31 тепла в денний час, а вночі буде від +18 до +20 градусів.