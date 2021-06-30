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Факти / Україна / Суспільство
Максим Зайченко |

Дощі в більшості регіонів і до +32: погода в Україні на 1 липня

Дощі в більшості регіонів і до +32: погода в Україні на 1 липня

В Україні 1 липня очікуються грозові дощі та спека. Температура повітря прогріється до +32 градусів тепла. 

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. 

Дощі очікуються по всій країні, за винятком південно-східних областей і Криму. 

Так, на півночі та в центрі країни стовпчики термометрів покажуть від +27 до +31 тепла вдень, а вночі від +16 до +19 градусів. 

У західних областях очікується від +25 до +28 тепла в денний час, а вночі від +15 до +18 градусів. 

На південному сході буде тепліше, ніж в інших регіонах. Вдень буде від +28 до +32 градусів, а вночі температура місцями опуститися до +16 градусів. 

погода 1 июля Укргидрометцентр

У Києві стовпчики термометрів покажуть від +29 до +31 тепла в денний час, а вночі буде від +18 до +20 градусів. 

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Джерело: Укргідрометцентр

Фото: Pexels

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