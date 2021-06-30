Кабмин распределил 274 092,105 тыс. грн субвенции для поддержки пострадавших от домашнего и гендерного насилия.

Такое решение приняли 30 июня во время заседания правительства.

На эти средства в Украине создадут сеть специализированных служб, которая будет состоять из 28 приютов, 39 дневных центров, 58 консультативных служб и 40 мобильных бригад.

Вместе с тем, благодаря этой субвенции удастся повысить уровень предоставления услуг в 16 учреждениях, которые уже существуют.

На эти средства сделают ремонты в помещениях, укомплектуют их мебелью и техникой, а также приобретут 40 автомобилей для мобильных бригад на сумму 55 522,564 тыс.

Распределение объема субвенции Министерство социальной политики должно согласовать с комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета.

16 июня на обновленном сайте МВД заработала интерактивная карта помощи для людей, пострадавших от домашнего насилия.

Карта содержит всю необходимую информацию о службах, которые будут полезными человеку, оказавшемуся в такой ситуации.

Там есть данные о подразделениях Национальной полиции, медицинских учреждениях, службах бесплатной правовой помощи, бюро судебно-медицинской экспертизы и тому подобное.