Кабмін розподілив 274 092,105 тис. грн субвенції для підтримки постраждалих від домашнього та гендерного насильства.

Таке рішення ухвалили 30 червня під час засідання уряду.

На ці кошти в Україні створять мережу спеціалізованих служб, яка складатиметься із 28 притулків, 39 денних центрів, 58 консультативних служб та 40 мобільних бригад.

Разом із тим, завдяки цій субвенції вдасться підвищити рівень надання послуг у 16 притулках, що вже існують.

На ці кошти зроблять ремонти в приміщеннях, укомплектують їх меблями та технікою, а також придбають 40 автомобілів для мобільних бригад на суму 55 522,564 тис.

Розподіл обсягу субвенції Міністерство соціальної політики має погодити з комітетом Верховної Ради з питань бюджету.

16 червня на оновленому сайті МВС запрацювала інтерактивна мапа допомоги для осіб, які постраждали від домашнього насильства.

Мапа містить всю необхідну інформацію про служби, які будуть корисними людині, що опинилася в такій ситуації.

Там є дані про підрозділи Національної поліції, медичні установи, служби безоплатної правової допомоги, бюро судово-медичної експертизи тощо.