СБУ направила в суд дело о госизмене Синяковского и Комелова

Прокуратура завершила досудебное расследование по уголовным производствам относительно двух руководителей общественного движения Украинский выбор, обвиняемых в государственной измене.

Александра Синявского и Ивана Комелова подозревают в организации и проведении незаконного референдума в 2014 году на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя.

Следствие установило, что подозреваемые входили в состав незаконного вооруженного формирования (НВФ) Самооборона Севастополя.

Один из мужчин возглавлял территориальное подразделение этого НВФ, другой — руководил отдельным подразделением Славянский щит.

За эту незаконную деятельность мужчин наградили представители враждебного государства медалями за возвращение Крыма.

Акты относительно подозреваемых по уголовным производствам по статье 111 (Государственная измена), статьей 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и статьей 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины направили в суд.

По этим статьям правонарушителям грозит лишение свободы сроком до 15 лет.