Прокуратура завершила досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо двох керівників громадського руху Український вибір, яких звинувачують у державній зраді.

Олександра Синявського та Івана Комелова підозрюють в організації та проведенні незаконного референдуму у 2014 році на тимчасово окупованій території Криму та Севастополя.

Слідство встановило, що підозрювані входили до складу незаконного збройного формування (НЗФ) Самооборона Севастополя.

Один з чоловіків очолював територіальний підрозділ цього НЗФ, інший керував окремим підрозділом Слов’янський щит.

За цю незаконну діяльність чоловіків нагородили представники ворожої держави медалями За повернення Криму.

Акти щодо підозрюваних за кримінальними провадженнями за статтею 111 (Державна зрада), статтею 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та статтею 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України направили до суду.

За цими статтями правопорушникам загрожує позбавлення волі терміном до 15 років.