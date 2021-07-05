В Украине стартовали масштабные учения Sea Breeze-2021. Участие в них приняли 5 тыс. военных из разных стран мира, которые являются членами и партнерами НАТО.

Учения собрали около 30 кораблей и катеров, и столько же летательных аппаратов. Происходит это все в северо-западной части Черного моря и целом ряде прилегающих районов. А именно Николаевской и Одесской области, на острове Змеином и в дельте реки Дунай.

Легенда учений несколько общая — поддержание мира и стабильности в кризисном районе. Однако во время общения с участниками становится понятно: прежде всего это ответ на недавнее “бряцанье” оружием со стороны России вблизи наших границ.

Не менее важная задача — поддержание свободы судоходства в Черном море, которую Кремль в последнее время откровенно ставит под сомнение.

Незадолго до нынешнего Sea Breeze-2021 в Москве заявляли, что под прикрытием учений Украине передадут новейшее вооружение. Хотя нам поставляют официально и открыто.

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Затем россияне пытались перекрыть определенные для международных учений морские районы. Еще всячески провоцировали британский эсминец Дефендер на его пути из Одессы в Грузию.

В конце концов вывели на учения чуть ли не весь Черноморский флот, чтобы показать, что они здесь единоличные хозяева.

К учениям Sea Breeze-2021 были привлечены: истребители Су-27 и Еврофайтер Тайфун, противолодочные патрульные самолеты Р-8 Посейдон, конвертопланы CV-22 Оспри, беспилотные авиационные комплексы Байрактар ​​ТБ2, модернизированные танки Т-80, противотанковые ракетные комплексы TOW, еще несколько видов ракет, гранат и минометов. В общем, оружия было достаточно.

Наши военные вместе с бойцами из 30 стран отрабатывали тактики, стратегии и обменивались опытом. Учения продолжаются, и с 5 июля начнется активная фаза, во время которой все три компонента — морской, воздушный и сухопутный — будут действовать как одно целое.