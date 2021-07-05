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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

На Донбассе погиб украинский военный, трое ранены

Украинский военный

5 июля в зоне ООС на Донбассе погиб украинский военнослужащий. Еще трое бойцов получили ранения.

Обстрел украинских позиций в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток со стороны боевиков подтвердили в штабе Объединенных сил.

Раненых военнослужащих срочно эвакуировали и госпитализировали. Возраст и имена бойцов пока не разглашают.

По состоянию на 20.00 на месте происшествия работают представители воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.

О нарушении режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ.

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