На Донбассе погиб украинский военный, трое ранены

5 июля в зоне ООС на Донбассе погиб украинский военнослужащий. Еще трое бойцов получили ранения.

Обстрел украинских позиций в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток со стороны боевиков подтвердили в штабе Объединенных сил.

Раненых военнослужащих срочно эвакуировали и госпитализировали. Возраст и имена бойцов пока не разглашают.

По состоянию на 20.00 на месте происшествия работают представители воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.

О нарушении режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ.