На Донбасі загинув український військовий, трьох поранено

5 липня в зоні ООС на Донбасі загинув український військовослужбовець. Ще троє бійців отримали поранення.

Обстріл українських позицій у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід з боку бойовиків підтвердили у штабі Об’єднаних сил.

Поранених військовослужбовців терміново евакуйовали та госпіталізували. Вік та імена бійців наразі не розголошують.

Станом на 20.00 на місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

Про порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ.