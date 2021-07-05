У Києві проведуть акцію на підтримку заарештованого журналіста Владислава Єсипенка

У Києві у вівторок, 6 липня, відбудеться акція на підтримку заарештованого позаштатного журналіста проекту Крим.Реалії Владислава Єсипенка.

На думку організаторів заходу, окупаційна “влада” Криму переслідує Єсипенка за його журналістську діяльність. Акція розпочнеться о 18.00 на Майдані Незалежності.

Під час заходу виступить його дружина Катерина Єсипенко. Організатори наголошують, щоб громадяни приходили підтримати заарештованого журналіста, який зазнав тортур під час ув’язнення.

Водночас вони додали, що всі охоча на заході зможуть написати листи Єсипенку, які згодом передадуть у слідчий ізолятор Сімферополя. Також ті особи, які не зможуть доєднатися до акції особисто, можуть взяти участь в онлайн-флешмобі.

Для цього потрібно опублікувати у соцмережах свою фотографію з портретом журналіста під хештегом #FreeYesypenko та #CrimeaisUkraine, зазначивши назву міста чи селища, де зробили знімок. Також можна написати листа на пошту info.crimeahrg@gmail.com.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Владислава Єсипенка затримали співробітники ФСБ Російської Федерації у Криму 10 березня 2021 року за начебто збір інформації “в інтересах спецслужб України”.

На засіданні суду в Сімферополі журналіст заявив про тортури з боку спецслужб Російської Федерації. За це згодом окупанти погрожували йому розправою.

Міністерство закордонних справ України закликає негайно звільнити Владислава Єсипенка та зняти з нього всі звинувачення.

Фото: Владислав Єсипенко