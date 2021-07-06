В Черниговской области семиклассница ждет ребенка от 18-летнего парня

В селе Дроздовка Черниговской области семиклассница забеременела от 18-летнего парня. Сейчас 12-летняя Наталья на шестом месяце беременности — пара проживает вместе с ее семьей.

Девушка рассказывает, что 18-летний Сергей предложил ей половой акт, от которого она сначала отказалась, а потом передумала.

— Ее родители пошли в другой дом протапливать, ну мы остались в одном доме. Дед с бабой в одной комнате спали, мы в другой, но на разных кроватях. Ну как-то случилось, что я прилег к ней …, — комментирует Сергей.

Зимой школьнице стало плохо на занятиях — в больнице УЗИ показало 10, 5 недель беременности. Сначала Наталья хотела сделать аборт, но медики и любимый уговорили ее рожать.

Людмила, мать девушки, признается, что знала об этих отношениях и даже хотела их прекратить. Однако дочь заявила, что что-то с собой сделает, поэтому женщина решила не рисковать ее жизнью.

Сейчас Наталья стоит на учете у гинеколога. Пара планирует приобрести собственное жилье и воспитывать ребенка вместе.

Однако в полиции открыли производство против Сергея по ч. 4 ст. 152 УК Украины. За секс с 12-летней парню грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом он, говорит, не знал.

Источник: Суспільне