У Чернігівській області семикласниця чекає дитину від 18-річного хлопця

У селі Дроздівка Чернігівської області семикласниця завагітніла від 18-річного хлопця. Наразі 12-річна Наталя на шостому місяці вагітності – пара проживає разом з її сім’єю.

Дівчина розповідає, що 18-річний Сергій запропонував їй статевий акт, від якого вона спочатку відмовилася, а потім змінила думку.

– Її батьки пішли на іншу хату протоплювати, ну ми залишилися в одній хаті. Дід з бабою в одній кімнаті спали, ми в іншій, але на різних ліжках. Ну якось це сталося, що я приліг до неї…, – коментує Сергій.

Взимку школярці стало зле на заняттях – у лікарні УЗД показало 10, 5 тижнів вагітності. Спочатку Наталя хотіла зробити аборт, але медики та коханий вмовили її народжувати.

Людмила, матір дівчини, зізнається, що знала про ці стосунки та навіть хотіла їх припинити. Однак донька заявила, що щось з собою зробить, тому жінка вирішила не ризикувати її життям.

Наразі Наталя стоїть на обліку в гінеколога. Пара планує придбати власну оселю та виховувати дитину разом.

Однак у поліції відкрили провадження проти Сергія за ч. 4 ст. 152 КК України. За секс з 12-річною хлопцю може загрожувати до 15 років позбавлення волі. Про це він, каже, не знав.

Джерело: Суспільне