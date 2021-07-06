Авансовый платеж за отопление вводят в Киеве: что он предусматривает

В счетах за жилищно-коммунальные услуги за июнь, которые киевляне получат в июле, появится отдельная строка с рекомендованным авансовым платежом за отопление.

Это значит, что у жителей Киева будет возможность оплачивать рекомендуемые суммы за услуги наперед. Но делать они это смогут добровольно по собственному желанию.

В КГГА объяснили, что авансовый платеж позволит уменьшить финансовую нагрузку на семейный бюджет зимой и не накапливать долги за тепло. Есть в этом выгода и для тепловиков, которые смогут собрать полученные платежи, чтобы закупить природный газ для стабильного прохождения отопительного сезона.

Сумма рекомендованного платежа определяется на основе прогнозируемого объема потребления в определенном расчетном периоде. Это около 10 грн/кв. м отапливаемой площади. Авансовый платеж будет отображаться в платежках как переплата.

Кроме авансового платежа, киевлян ждут другие новшества. Поскольку, по словам директора структурного подразделения Энергосбыт КП Киевтеплоэнерго Константина Лопатина, тарифы на тепло и горячую воду в Киеве вырастут из-за подорожания газа.