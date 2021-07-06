Компания JBL Ukraine попала в скандал. Организация разместила на своей странице в Instagram в stories опрос, на котором карта Украины — без Крыма и Донбасса.

На такую публикацию поступила волна критики от пользователей социальных сетей. Денис Довгополый написал на своей странице в Facebook, что он купил два устройства производства этой компании, однако после такого уверяет, что их больше не будет.

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На опубликованной карте Украины отсутствует не только Крымский полуостров, а также Луганская и Донецкая области. Компания признала свою ошибку — соответствующее извинение появилось на их странице в Facebook.

— Мы официально просим прощения перед всеми украинцам! Позиция компании неизменна: мы считаем, что Крым, Луганск и Донецк — это территория Украины, — отметили в компании JBL Ukraine.

Также пресс-служба организации подчеркнула, что компания всегда поддерживает действия, направленные на развитие украинской культуры, музыки и популяризации здорового образа жизни.

— Случаются досадные ошибки. Но это не должно нас останавливать и развивать нашу культуру процветающей, а украинцев здоровыми и счастливыми, — подчеркнула организация.

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В пресс-службе компании JBL Ukraine рассказали, что уже изменили состав команды, уволив людей, виновных в этом инциденте. По их словам, компания будет обращаться в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку действиям бывших сотрудников.