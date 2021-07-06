Компанія JBL Ukraine потрапила у скандал. Організація розмістила на своїй сторінці в Instagram в stories опитування, на якому карта України – без Криму та Донбасу.

На таку публікацію надійшла хвиля критики від користувачів соціальних мереж. Денис Довгополий написав на своїй сторінці в Facebook, що він купив два пристрої виробництва цієї компанії, однак після такого запевняє, що їх більше не буде.

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– Ми офіційно просимо вибачення перед усіма українцям! Позиція компанії незмінна: ми вважаємо, що Крим, Луганськ та Донецьк – це територія України, – зазначили у компанії JBL Ukraine.

На опублікованій карті України відсутній не лише Кримський півострів, а також Луганська та Донецька області. Компанія визнала свою помилку – відповідне вибачення з’явилося на їхній сторінці у Facebook.

Також прес-служба організації підкреслила, що компанія завжди підтримує дії, спрямовані на розвиток української культури, музики та популяризації здорового способу життя.

– Трапляються прикрі помилки. Але це не повинно нас зупиняти та розвивати нашу культуру процвітаючою, а українців здоровими та щасливими, – підкреслила організація.

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У прес-службі компанії JBL Ukraine розповіли, що вже змінили склад команди, звільнивши людей, винних у цьому інциденті. За їхніми словами, компанія звертатиметься до правоохоронних органів з проханням надати правову оцінку діям колишніх співробітників.