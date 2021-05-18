Языковой скандал в Одесской области: преподаватель колледжа назвал украинский языком оккупантов

В городке Черноморск Одесской области вспыхнул языковой скандал. Все из-за того, что преподаватель морского профессионального колледжа Александр Макаренко в Facebook назвал украинский языком оккупантов и фашистов.

Во время обсуждения использования феминитивов в правописании один из пользователей стал открыто оскорблять на белорусском языке украинский. В частности, преподаватель написал:

— Я не понимаю ваш собачий язык, пишите, если можете, по-белорусски или по-русски. Я не говорю на украинском и документы пишу на русском, хоть и понимаю его. Для меня этот ваш украинский язык — язык оккупантов и фашистов, — отвечал Макаренко в комментариях в Facebook.

Эти комментарии вызвали возмущение у других пользователей. Известно, что Александр Макаренко — этнический белорус, родился и вырос в Украине, а последние два года работает в колледже. После скандала от своих слов мужчина не отказывается, но и обосновать их не может.

В то же время пользователи нашли на его странице в соцсети еще немало антиукраинских высказываний. Между тем директор Черноморского морского профессионального колледжа Одесского национального морского университета Леонид Жуха уже сообщил, что преподавателя уволили из учебного заведения с 18 мая.

Сейчас в Черноморском морском колледже администрация заведения будет общаться со студентами Александра Макаренко, чтобы выяснять, вел он враждебную пропаганду.

Языковой скандал в Николаеве

В феврале этого года депутат Николаевского городского совета от партии ОПЗЖ Максим Невенчанный отказался разговаривать на украинском языке во время заседания.

Он аргументировал это тем, что не уважает языковой закон, поэтому и соблюдать его не будет.

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