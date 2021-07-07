Із 1 січня 2022 року підвищиться розмір допомоги на дітей із тяжкими хворобами, яким не встановлено інвалідність. Таку ініціативу підтримали члени уряду під час засідання 7 липня.

Згідно із статтею 18.7 Закону України Про державну допомогу сім’ям із дітьми виплат потребують неповнолітні, хворі на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, діти, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа чи паліативної допомоги.

Їм була передбачена щомісячна допомога в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Із наступного року розмір допомоги, згідно із законом 1176-IX, має бути підвищено до двох прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку.

Змінами до постанов Кабміну передбачена також державна соціальна допомога та допомога на дітей одиноким матерям без зменшення її розміру, якщо центр зайнятості не зможе запропонувати їм роботу.

Крім того, із 1 січня діти загиблих учасників Революції Гідності, бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни отримуватимуть стипендії.