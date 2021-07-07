Бывший министр инфраструктуры Владислав Криклий в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV рассказал о том, на каком этапе находится процесс отмены НДС на внутренние авиаперевозки, каковы перспективы этого законопроекта и как он повлияет на стоимость билетов.

— К большому сожалению, пока стоим на месте в части отмены налога на добавленную стоимость на внутренние авиаперевозки, — сказал политик.

Криклий заявил, что соответствующий законопроект создан уже более 1,5 года назад, и сейчас необходимо, чтобы его внесли в сессионный зал и поддержали депутаты.

— По прогнозам, это даст примерно 14% изменения стоимости билета, и это точно будет одним из таких мощных, существенных импульсов для улучшения и увеличения количества внутренних авиарейсов, — резюмировал эксперт.

По словам бывшего министра, заработки внутренних авиакомпаний весьма относительны, поэтому отмена НДС позволит им поддерживать необходимое количество рейсов для того, чтобы не работать в убыток.

— Может, это не гарантия, что на 14% уменьшится стоимость самого билета, но точно будет количество авиарейсов больше, а за счет конкуренции будет уменьшаться и стоимость, — уверяет политик.

Украинская инфраструктура, по мнению эксперта, не полностью готова к этому, ведь некоторые аэропорты — очень маленькие и “полукарманные”.

— Здесь уже задача для региональной власти, чтобы они развивали маршруты, чтобы были остановки и транспорт, который ходит регулярно, и чтобы все это подстраивалось под рейсы, — говорит Владислав Криклий.

Текущее состояние украинских аэропортов Криклий назвал удовлетворительным.

Вспомнил Владислав Криклий и о плане строительства новых аэропортов. По его словам, в каждом городе нецелесообразно строить аэропорт.

— Исходя из рекомендаций, 150-200 км — это то приемлемое расстояние, в пределах которого есть смысл что-то развивать, проводить реновацию и строить новые аэропорты, — отметил эксперт.

Экс-министр заверил, что планируется построить новый аэропорт возле города Мукачево, так как ужгородский аэропорт зависит от Словакии, часть пространства которой использует Украина.