Колишній міністр інфраструктури Владислав Криклій у ексклюзивному коментарі Фактам ICTV розповів про те, на якому етапі перебуває процес скасування ПДВ на внутрішні авіаперевезень, перспективи цього законопроекту і те, як він вплине на вартість квитків.

– На превеликий жаль, поки що стоїмо на місці в частині скасування податку на додану вартість на внутрішні авіаперевезення, – сказав політик.

Криклій заявив, що відповідний законопроект створено вже понад 1,5 роки тому і наразі необхідно, щоб його внесли до сесійної зали та підтримали депутати.

– За прогнозами це дасть приблизно 14% зміни вартості квитка і це точно буде одним з таких потужних, суттєвих імпульсів для покращення і збільшення кількості по внутрішніх авіарейсів, – резюмував експерт.

За словами колишнього міністра, заробітки внутрішніх авіакомпаній досить відносні, тож скасування ПДВ дозволить їм підтримувати необхідну кількість рейсів для того, щоб не працювати збитково.

– Може це не гарантія, що на 14% зменшиться вартість самого квитка, але точно буде кількість авіарейсів більша, а за рахунок конкуренції буде зменшуватись і вартість, – запевняє політик.

Українська інфраструктура на думку експерта не повністю готова цього, адже деякі аеропорти є дуже маленькими і “напівкишеньковими”.

– Тут вже завдання для регіональної влади, щоб вони розвивали маршрути, щоб були зупинки і транспорт, який ходить регулярно і щоб все це підлаштовувалось під рейси, – каже Владислав Криклій.

Поточний стан українських аеропортів Криклій назвав задовільним.

Згадав Владислав Криклій і про план будівництва нових аеропортів. За його словами, не в кожному місті доцільно будувати аеропорт.

– Виходячи з рекомендацій – 150-200 км. це та прийнятна відстань, в межах якої є сенс розвивати, проводити реновацію і будувати нові аеропорти, – наголосив експерт.

Екс-міністр запевнив, що планується побудувати новий аеропорт неподалік міста Мукачеве, адже ужгородський аеропорт залежить від Словаччини, частину простору якої використовує Україна.