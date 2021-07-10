На очередном заседании члены правительства повысят выплаты военнослужащим, находящимся на пенсии. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

– Предполагается, что с 1 июля будет установлена ежемесячная доплата в сумме 2 тыс. грн для почти 400 тыс. военнослужащих-пенсионеров. Минимальная пенсионная выплата будет установлена на уровне 3 854 грн, – отмечает глава Кабмина.

Кроме того, должны повысить выплаты и участникам боевых действий, которые потеряли работоспособность. Более 40 тыс. человек будут получать почти на 700 грн больше.

Вопрос индексации пенсий для военных не был урегулирован с 2017 года, когда внесли изменения в закон об индексации денежных доходов населения.

Поэтому пенсии, назначенные сегодня и до 2018 года, отличаются почти вдвое.

Решение, которое разработало Министерство социальной политики, должно уменьшить имеющиеся диспропорции.

Еще в июне в Минсоцполитики, Минобороны и МВД на обработке было четыре варианта повышения пенсий для военнослужащих.

Источник: Денис Шмыгаль